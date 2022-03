Narkotikaspanare blev första polisdoktorn

I avhandlingen kartläggs 48 platser i Stockholmsregionen som 2017 kunde klassas som öppna drogscener.

De allra flesta ligger i närheten av eller precis vid tunnelbanestationer eller pendeltågstationer.

De flesta har varit etablerade platser för drogförsäljning under lång tid.

Platserna karaktäriseras av hög förekomst av brott. Vid 70 procent av de öppna drogscenerna i Stocksholmsregionen inträffade minst en skjutning under 2017.

Drogscenerna har stor påverkan på omgivningen. Platserna upplevs som otrygga.

Källa: "Open drug scenes & the merging of policing practice and research", avhandling av Mia-Maria Magnusson, Malmö universitet