Greta Thunberg: "Läget i dag är mycket värre"

Under fredagen samlades människor världen över för att demonstrera under parollen "People not profit". I Stockholm tågade runt 2 500 ungdomar efter organisationen Fridays for futures sedvanliga samling på Mynttorget i Gamla stan till Tantolunden där bland andra Greta Thunberg höll tal.

Budskapet är välkänt vid det här laget. Tiden är knapp och krisinstinkten hos makthavarna i det närmaste obefintlig.

— Vi får höra att vi inte ska vara så negativa, att vi inte ska vara så radikala och överdriva. Vi får höra att vi inte ska strejka från skolan utan enbart försöka hitta snabba lösningar inom dagens system och engagera oss i partipolitiken för att ta makten när vi blir stora sedan. Men vad gör vi när vi inte har den tiden? sade Thunberg.

Enligt Fridays for Futures frontfigur är läget i dag mycket värre än för tre och ett halvt år sedan när fredagsstrejkerna inleddes.

— Våra utsläpp är på en all time high, den minskning som vi såg under pandemin är nu helt utraderad. Klimatkrisen existerar fortfarande inte i debatten, i bästa fall förminskas den till en politisk fråga bland andra frågor. Vad fan håller ni på med? sade Greta Thunberg i sitt tal och rev ner applåder.

Gruvplaner upprör

Rättviseaspekten är en viktig fråga för Fridays for future som understryker att klimatomställningen inte får ske på bekostnad av de boende på landsbygden, i förorterna, urfolk eller människor utanför Sveriges gränser. Att regeringen gett grönt ljus för att gå vidare med de omstridda planerna på en järnmalmsgruva i Jokkmokk är ett tema som tydligt upprör demonstranterna.

— Vi har valt det här temat för att vi måste börja prioritera människor och planet framför kortsiktiga vinster, säger en hes Greta Thunberg till TT efter demonstrationen.

— Den där gruvan skulle vara förödande för miljö, klimat och urfolks – och därmed mänskliga – rättigheter. Det är fruktansvärt och visar väldigt tydligt var den svenska regeringen står, men förvånad, nej det kan jag inte säga att jag är, lägger hon till.

Fler bollar i luften

TT: Priset på bensin och diesel skjuter i höjden vilket upprör många, inte minst på landsbygden. Hur ställer ni er till den frågan?

— För det första vi får vi inte fokusera enbart på enskilda politiska sakfrågor utan måste komma bortom det. Att det är folk som inte har råd som måste betala mest för klimatomställningen är ett tecken på att det inte fungerar. Det är de som släpper ut mest, företag, som behöver agera.

TT: Hur påverkar det faktum att det pågår i ett krig i vår närhet intresset och engagemanget för miljöfrågorna?

— Som vid vilken kris som helst måste man kunna fokusera på flera saker samtidigt. Krig, invasioner och pandemier drar över världen, men vi fortsätter som förut och låser fast oss vid vårt oljeberoende. I och med det så gynnar vi auktoritära, antidemokratiska regimer över hela världen, säger Greta Thunberg.