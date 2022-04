Bakslag för våren - snö och rusk på väg

Kylan behåller sitt grepp över landet även fast mars månad gått över i april, visar SMHI:s prognos.

— Under tiodygnsperioden tycks kalluften ligga kvar, men givetvis blir prognosen osäkrare mot slutet. Men just nu ser vi inga tecken på att det kommer in någon mild luft, säger meteorolog Lars Knutsson på SMHI.

Däremot ger högtrycket vika och flera lågtryck med regn eller snö drar in över landet. Natten mot lördag drar lågtrycket in med snö eller snöbyar i fjällkedjan, och under lördag passerar lätt snöfall i norra Sverige.

På måndag drar ett lågtryck in över även främst Götaland men även södra Svealand, med regn och snö.

— Folk i Götaland kanske inte är beredda på att det kommer att snöa och har bytt om till sommardäck, men det ser ut att kunna göra det. En del snö kommer att ligga kvar för kalluften verkar inte röra sig, säger Lars Knutsson.

Senare i veckan, fram tills på torsdag, kan ett nytt lågtryck bli aktuellt. Temperaturmässigt väntas inga större förändringar utan det blir fortsatt kalla nätter och på sin höjd någon enstaka plusgrad på dagen.

— Det är ett bakslag för våren och kallare än genomsnittligt. Men det är inget ovanligt i sig att det blir det, säger Lars Knutsson.