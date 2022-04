Vill minska böndernas dieselkostnad mer

Regeringen har efter tryck från oppositionen lagt förslag om extra pengar till bönderna.

Nu ska en stödmiljard presenteras i vårändringsbudgeten den 19 april. Sannolikt behöver budgeten stöd av fler partier eftersom oppositionen i form av M, KD och SD kan komma att lägga ett motförslag.

Regeringen vill i sitt jordbrukspaket sänka skatten på drivmedel genom att öka återbetalningen av koldioxidskatten och införa en återbetalning av energiskatten.

I dag meddelade regeringen att man ökar stödet med 100 miljoner kronor till sammanlagt 800 miljoner.

"Oerhört svagt"

Skattenedsättningen skulle då bli 1,42 kronor per liter under perioden 1 juli till 30 september 2022 och 2,47 kronor per liter under perioden 30 september 2022 till 30 juni 2023.

Tillsammans med ytterligare aviserade nedsättningar av dieselskatten innebär det att jord- och skogsbrukare i princip inte skulle betala någon skatt på sin dieselanvändning under 12 månader, enligt regeringen.

— Responsen från regeringen är oerhört svag i förhållande till behovet. Det är alldeles för lite pengar med tanke på den oerhört tuffa situation som svenskt jordbruk befinner sig i, säger Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Centern vill att återbetalningen av dieselskatten görs retroaktiv, det vill säga börjar gälla redan från den 1 januari 2022.

"Bästa alternativet"

Partiet har samtidigt lagt ett nytt stödpaket i riksdagens finansutskott om totalt 2,1 miljarder kronor. Enligt Daniel Bäckström kan det paketet komma att beslutas om utanför vårändringsbudgeten.

— En möjlig väg är att driva igenom det i en extra ändringsbudget. Det är nog det bästa alternativet, sedan får vi återkomma framåt.

TT: Vad ska till för att Centerpartiet eventuellt ska kunna stödja regeringens vårändringsbudget?

— Där är vi inte nu utan det är vårt förslag om 2,1 miljarder som kommer prövas i morgon, säger Bäckström.

I regeringens vårändringsbudget för 2022 ingår även ett tillfälligt ekonomisk stöd på 300 miljoner kronor till gris- och fjäderfäsektorn.