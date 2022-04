Färre drunknade under årets första kvartal

Fem personer omkom i drunkningsolyckor under årets tre första månader, visar preliminär statistik från Svenska livräddningssällskapet (SLS). Det är den lägsta siffran sedan 2010, och långt under medel för perioden under hela 2000-talet. I fjol drunknade 17 personer under första kvartalet.

Orsakerna till att så pass få omkommit kan vara flera, och det är för tidigt att peka ut någon särskild faktor, enligt SLS. "En olyckstyp som normalt brukar driva upp drunkningstalet för perioden är isolyckorna, och de har varit relativt få så här inledningsvis, vilket är mycket positivt", säger Mikael Olausson, områdesansvarig för avdelningen Säkerhet på SLS, i ett pressmeddelande. Under mars månad drunknade en person, jämfört med tre personer i mars i fjol.