Frostskydd – en het fråga för fruktodlare

Rök: Rök skapas med till exempel eldstäder eller facklor ute i odlingarna. Ett röklager bildas i form av vattenånga och förhindrar snabb nedkylning.

Gasol: Används i mobila gasolkanoner eller så kallade frostvagnar. Gasolen värmer upp i gångarna mellan träden.

Fläkt: Används för att blanda om luften då temperaturen är lägst närmast marken. Kan bara användas mot så kallad strålningsfrost, som är det vanligaste under vår och försommar och som är en följd av utstrålning av värme mot rymden. Fläktmetoden fungerar inte vid luftburen frost, det vill säga när det har kommit in kalla luftmassor.

Växtbiostimulanter: Träden besprutas med ett ämne som extraherats från sockerbetor. Ämnet hjälper cellerna att hålla rätt vätskebalans, så att de inte fryser lika lätt. Metoden är ny och är inte färdigtestad i Sverige.

Frostskyddsbevattning: Blommorna besprutas med vatten som fryser till is på växterna. Vid isbildningen frigörs värme, vilket innebär att det inte blir minusgrader under islagret så länge vatten tillförs och ny is bildas. Metoden kräver stora investeringar och god tillgång till vatten. Risk för att träden skadas om man inte har bra dränering och träden blir stående i vatten.

Källa: Alex Benediktsson, rådgivare på Jordbruksverket