Alla njuter inte i vårsolen: "Klocka går i otakt"

Fakta: Symtom på depression Vid depression är det vanligt att man känner sig nedstämd och trött. Även att man inte har någon glädje eller ork att göra sådant man tidigare gillat. Vardagen känns jobbig och meningslös. Man kan även få svårt att koncentrera sig, känna hopplöshet, irritation, ångest och ilska. Vid depression kan man även få självmordstankar. Källa: 1177

Risken att drabbas av årstidsbunden depression anses vara större ju längre norrut man bor, enligt Lisa Ekselius som är seniorprofessor i psykiatri vid Uppsala universitet.

Flera studier har visat att mellan en och tio procent av alla människor lider av sjukdomen. Vad som orsakar den är däremot okänt.

— En av teorierna föreslår att årstidsbunden depression beror på att en individs biologiska klocka går i otakt under den mörka delen av halvåret, säger hon.

Årstidsbundet

Människor löper olika stor risk att drabbas av depression beroende på sårbarheter som har att göra med gener och omgivning. Samma förklaringsmodell skulle kunna förklara årstidsbundna depressioner.

Från början omfattade diagnosen bara personer som blev deprimerade under hösten eller vintern. För att få diagnosen behövde en person utveckla sjukdomen under denna tid för att sedan tillfriskna under våren, under minst två år i följd.

I senare forskning har det dock uppmärksammats att depressionen även kan inträffa under våren och sommaren.

Nedstämd och orolig

Precis som vid en vanlig depression kan årstidsbunden depression göra att man känner sig nedstämd, likgiltig, orolig och förlorar intresset för sådant som man tidigare har tyckt mycket om.

— Många människor beskriver en "deppighet" under våren, men det behöver inte betyda att man är deprimerad i psykiatrisk mening, säger Lisa Ekselius.

TT: Vad ska man göra om man misstänker att man har sjukdomen?

— Om symtomen ger upphov till ett påtagligt lidande eller påverkar förmågan att hantera vardagen bör man söka läkarhjälp. Dels för att ta reda på om man verkligen har en depression och dels för att komma överens om vilken behandling som kan vara lämplig.