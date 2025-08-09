Kvinna lurad på 4 900 kronor – akta dig för telefonsamtalet

Bedragare lurade kvinna att swisha 4 900 kronor – så undviker du att bli nästa offer.

Det började med ett till synes vanligt telefonsamtal. En trevlig röst, ett erbjudande som lät rimligt och kanske till och med fördelaktigt. Men under ytan dolde sig något annat.

I takt med att telefonbedrägerier ökar i landet riktas bedragarnas blickar allt oftare mot äldre personer. Nu var det en kvinna i 85-årsåldern som drabbades – och betalade dyrt.

Den äldre kvinnan, från Osby, blev på tisdagen kontaktad av en person som utgav sig för att ringa från ett välkänt telefonbolag. Personen erbjöd ett nytt abonnemang – och kvinnan tackade ja.

Kort därefter ringde en annan person upp, också denne påstod sig representera samma bolag. Den nya uppringaren antydde att bytet kunde innebära att hon skulle förlora sitt nuvarande telefonnummer.

Lurad på 4 900 kronor – se upp för detta

För att slippa detta, och behålla sitt nummer, skulle kvinnan enligt bedragaren betala 4 900 kronor.

– Man erbjöd henne också hjälp att behålla abonnemanget och sitt gamla nummer men uppgav att det då kostade 4 900 kronor, säger Robert Loeffel, polisens presstalesperson till Kristianstadsbladet.

Det var först efter betalningen som misstankarna väcktes. Kvinnan började ana oråd och förstod till sist att hon blivit lurad. Hon kontaktade då polisen.

En anmälan om bedrägeri är nu upprättad. Polisen har i nuläget ingen misstänkt, men kommer att utreda vilket nummer pengarna swishades till.

Skydda dig själv

Telefonbedrägerier är tyvärr vanliga och drabbar ofta äldre personer. Bedragarna är ofta bra på att låta trovärdiga och stressar ofta fram beslut.

Polisen påminner om att aldrig identifiera sig med bank-id, lämna ut kortuppgifter eller swisha pengar på uppmaning från någon som ringer upp dig oväntat. Seriösa aktörer ber aldrig om detta via telefon, enligt Polisen.