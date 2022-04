Patient föll i golvet – dog av hjärnblödning

Kvinnan transporterades till sjukhuset i Södermanland på grund av akut kranskärlsvidgning men föll av britsen under behandlingen, slog i huvudet och fick hjärnblödning vilket ledde till att kvinnan avled ett par dagar senare, skriver Eskilstunakuriren.

Olyckan skedde under vinter 2021 och den äldre kvinnan kom in till sjukhuset med pågående hjärtinfarkt, cirkulationspåverkan och kraftigt sänkt blodtryck. På grund av smärtan hade hon svårt att ligga still och gled ner på golvet.

Region Sörmland anmäler nu händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) men enligt sjukhusets egen utredning var det hela en tragisk olyckshändelse.