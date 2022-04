Sverige pantade nytt rekord under 2021

Flest pantade burkar per person 2021 Län: 1. Värmlands län: 335 2. Gotlands län: 303 3. Jämtlands län: 301 4. Norrbottens län: 296 5. Dalarnas län: 276 Kommun: 1. Strömstad: 1609 2. Eda: 1428 3. Årjäng: 725 4. Åre: 632 5. Malung-Sälen: 547 Källa: Pantamera/Returpack

Under 2021 pantades fler burkar än någonsin, enligt statistik från Pantamera/Returpack. Resultatet var 2,4 miljarder pantade burkar och flaskor, vilket är 200 miljoner fler än året innan. Det innebär att 88,2 procent av de dryckesförpackningar i Sverige återvinns.

"Det är helt fantastiska siffror, inte minst för miljön", säger Katarina Lundell, marknadschef på Pantamera/Returpack i ett pressmeddelande.

Bäst i klassen var västkustkommunen Strömstad där varje invånare i snitt pantade 1609 artiklar under 2021. Snittet i Sverige låg på 232 artiklar per person. Ett län som stack ut var Värmlands län där varje person i snitt pantade 335 artiklar under året.

Förklaringen till ökningen menar Pantamera/Returpack är att det nu är mer tillgängligt med storpantarautomater i hela landet. De tror även att pandemin gjorde att fler pantade eftersom att färre åkte utomlands.

All pant som samlades in under 2021 innebär ett minskat klimatavtryck på 180 000 ton koldioxid. Det är lika mycket som en stad av Finspångs eller Tierps storlek släpper ut under ett år.