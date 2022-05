Föroreningar bakom vart sjätte dödsfall

Den nya rapporten har tagits fram av en forskarsammanslutning kallad the Global Alliance on Health and Pollution. Den handlar om både luft, vatten och mark där de föroreningarna inkluderar:

Luft: små partiklar (PM2,5) ozon, oxider av svavel, kväve.

Vatten: kvicksilver, kväve, fosfor, plast, petroleumavfall.

Mark: bly, kvicksilver, bekämpningsmedel, industriella kemikalier, elektroniskt och radioaktivt avfall.

Källa: Lancet Planetary Health