Ökad användning av hemlig dataavläsning

Fakta: Hemliga tvångsmedel 2021 Antalet personer som under förra året var föremål för olika typer av hemliga tvångsmedel. 2020 års siffror inom parentes. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation: 1 384 (1 704) Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation: 3 310 (3 490) Hemlig kameraövervakning: 235 (212) Hemlig rumsavlyssning: 79 (80) Hemlig dataavläsning: 145 (60) Källa: Åklagarmyndigheten

Möjligheten för brottsbekämpande myndigheter att i hemlighet ta sig in i datorer och mobiltelefoner infördes den 1 april 2020. Fram till 31 december samma år användes hemlig dataavläsning i 60 ärenden. Förra året mer än dubblerades användningen till 145 ärenden.

"Eftersom tvångsmedlet är nytt och oprövat är ökningen förväntad. Vi bör kunna se en fortsatt ökning under de närmaste åren", säger överåklagare Mikael Björk på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum enligt ett pressmeddelande.

Avlyssning av mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikation minskade samtidigt kraftigt, från 1 704 avlyssnade personer 2020 till 1 384 personer 2021.

Minskningen beror enligt Mikael Björk sannolikt på att information som vanligtvis samlas in genom hemlig avlyssning har hämtats in via Encrochat och andra krypterade chattjänster.

"Minskningen har varit störst i ärenden om narkotikabrott och våldsbrott, och det är i den typen av ärenden som de krypterade chattarna har varit till störst nytta", säger han.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, det vill säga insamling av information om vilka telefoner som varit i kontakt med varandra, minskade något 2021 jämfört med föregående års rekordnivå.

Hemlig kameraövervakning ökade kraftigt 2020 och fortsatte förra året uppåt. Användningen av hemlig rumsavlyssning förblev nästintill oförändrad.

Rapporten har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samarbete med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen.