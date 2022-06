Solig nationaldag väntas på många håll

— I stora delar av landet blir det uppehållsväder och en hel del sol också på de flesta håll. Men däremot har vi ett regnområde som är på väg upp från kontinenten och som kommer in över Götaland så småningom. Det är dock oklart hur mycket regn och skurar det blir, säger Mattias Lind, meteorolog på SMHI.

Regnområdet rör sig senare norrut.

— I söder är det fortsatt ganska varmt, cirka 20 grader i Götaland och Svealand och ända upp mot Hälsingland. Sedan sjunker det gradvis längre norrut, säger Lind.

Högsta i år

Även i Norrland bjuder nationaldagen i stort sett på uppehåll, men med en del lokala skurar.

Men några högsommartemperaturer som flera platser längs Götalands ostkust fick njuta av under söndagen, blir det knappast frågan om.

Som mest mättes 27,2 grader under söndagen i Gladhammar, säsongens hittills högsta notering enligt SMHI. Även Horn i Östergötland kom över 25-gradersstrecket.

Nattfrost i norr

Från och med tisdag väntar ostadigare väder igen i hela landet.

— Det är kopplat till ett lågtryck som rör sig in över Sverige och ger ganska allmänt ostadigt väder. Redan under tisdagen blir det mycket moln i söder, regn, skurar och lägre temperaturer. Dessutom kan det förekomma dis och dimma. Under onsdag är det ostadigt i hela landet, säger Mattias Lind.

Däremot faller nattemperaturerna i Götaland och Svealand endast i undantagsfall under 10 grader – välkommet för den som vill ställa ut sommarens plantor.

I Dalafjällen och norrut är det risk för nattfrost.