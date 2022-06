Klimatförändringar kastar om i ekosystem

Studien har utgått från de arter som återfinns i Finlands omfattande övervakningsprogram för fåglar, däggdjur och växter – en slags bank dit privatpersoner till viss del också hjälpt till att samla material genom åren.

Studien sträcker sig 40 år tillbaka i tiden och forskarna har analyserat data och fått fram ett mönster över arternas geografiska förflyttningar de senaste 40 åren.

Deltagande lärosäten: Lunds universitet, University of Helsinki, University of South Carolina, Finnish Environment Institute (SYKE), Natural Resources Institute Finland, University of Turku, Kainuu Centre for Economic Development, University of Jyväskylä, Norwegian University of Science and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, University of Zürich.

Källa: Lunds universitet