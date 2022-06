MP: Markägare ska kompenseras för ny vindkraft

Inför en lokal elbonus för förnyelsebar elproduktion.

Partiet föreslår en betalning på 10 miljoner kronor per år för varje befintlig tWh förnyelsebar el, och 30 miljoner kronor per år under tio års tid för varje ny tWh förnyelsebar el.

Alla närliggande markägare ska ha rätt till ersättning. MP föreslår att alla markägare inom en viss radie från vindkraftverken ska ha rätt att delta i förhandlingen om ersättning vid etableringen.

Om en överenskommelse inte kan nås ska det finnas en fastlagd modell för hur närboende och markägare ska ersättas.I denna modell ska hänsyn tas till påverkansfaktorer såsom ljud och ljus.

Utred möjligheterna till stärkt rätt till rättshjälp för mindre markägare och enskilda villaägare i närheten av etableringen.

Rätt att bli andelsägare för närboende, samt skattereduktion för den del som ägs. Alla som bor inom en viss radie ska erbjudas andelar i parken och denna andel ska vara skattereducerad på samma sätt som villaägares solenergiproduktion reduceras.

Uppdra åt Almi invest att underlätta för lån till närboende.

Medborgardialogen ska utvecklas och kommunerna ska samverka för att säkerställa att rekreations- och naturområden i gränsmarker planeras gemensamt.

Stärk samebyarnas roll i samrådsprocessen enligt principen om fritt och informerat förhandssamtycke.

Källa: Miljöpartiet