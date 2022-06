16 weeks of hell: Maten, träningsschemat och kända deltagarna

Träningsprogrammet "16 weeks of hell" har vuxit i popularitet under de senaste åren – inte minst till följd av tv-programmet "Den stora hälsoresan" där flera välkända profiler genomgick just 16 veckors hård träning och kosthållning.

Här kan du läsa mer om kändisarna som gjort 16 weeks of hell och deras resultat.

Men hur uppkom egentligen 16 weeks of hell, hur ser träningsschemat ut, vad kostar det och vad äter man som deltagare? Nyheter24 frågade Tony Andersson, vd och grundaren bakom upplägget.

Hur startade 16 weeks of hell?

16 weeks of hell började ta form redan för över tio år sedan när Tony Andersson själv gjorde en rad förändringar i sitt leverne.

– Hela idén bygger på hur jag själv tränat och ätit sedan hösten 2011 då jag lade om min kost och träning. Jag var inte riktigt nöjd med den fysik jag hade och tyckte att jag kunde vara i bättre form och att jag kunde må bättre än vad jag gjorde.

Foto: Christine Olsson/TT

Att det upplägget sträcker sig över just 16 veckor är en ren slump.



– Det är egentligen en ren tillfällighet att det blivit ett program att följa. Det har att göra med att en kompis ville ha hjälp inför sin 50-årsdag. Han sa helt enkelt rakt ut: "Jag vill ha den fysik du har. Kan du hjälpa mig?", berättar Tony och fortsätter:

– Då jobbade jag som fotbollstränare och jag hade egentligen inte tid att hjälpa honom, så jag sa: "Vi gör det enkelt. Du får göra det jag gör i 16 veckor, så ser vi vad som händer".

Redan under våren 2017, när Tony delade inlägg om upplägget i sina sociala medier, märkte han av ett stort intresse som sedan vuxit under de gångna åren.

Vad går 16 weeks of hell ut på?

16 weeks of hell är, som namnet indikerar, ett 16 veckor långt upplägg som inkluderar både träningsschema och kostråd.

– Via vår hjälp, vi planerar alltså all träning och kost, så får deltagaren följa det upplägget och koppla på sin egen detaljplanering, det vill säga: När gör man passen på dagen? När handlar man och när lagar man matlådorna?

16 weeks of hell: Hur ser träningsschemat ut?

Men vad är det då för typ av träning som ingår i 16 weeks of hell?

– Det är både styrka och kondition. Man kör cardio varje dag i form av en power walk. Man går ut och går i 60 minuter och då går man så fort man kan, så det är ingen liten promenad i parken. Sedan kan man individuellt lägga till extra power walks, cykling eller simning. Det beror lite på, förklarar Tony Andersson.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Han fortsätter vidare:



– Sedan är det styrketräning där man använder övningar med bara kroppen, fria vikter och maskiner. Så det är en mix av de gymträningsmetoder som finns där ute, med vår egen touch där vi jobbar med väldig intensitet och många repetitioner.

Hur ofta tränar man under 16 weeks of hell?

– I originalschemat som de flesta följer så är det 84 gympass på 112 dagar, men man tränar lite mindre i början och mer i slutet, så det är en liten utveckling där. Man tål mer träning i slutet helt enkelt, svarar Tony Andersson.



Under veckornas gång finns coacherna tillgängliga 18 timmar per dygn och behovet av kontakt mellan deltagare och coacher varierar.

Hur äter man under 16 weeks of hell?

Men maten under dessa 16 veckor då då? Tony Andersson förklarar:

– Från början så följer alla samma kostupplägg och alla följer samma träningsschema, sedan finns det individuella justeringar kring hur mycket man äter till exempel, beroende på om man ska ha ett kaloriunderskott eller ett stort kaloriöverskott.

– De flesta avslutar programmet på vad man kallar kaloribalans, det vill säga att man vet vilken mängd mat man behöver för att ligga stabilt på en vikt och må väldigt bra.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Pris för 16 weeks of hell: Vad kostar det?

Originalprogrammet kostar 10 000 kronor. Därutöver tillkommer en anmälningsavgift på 2 500 kronor.

Vilka kan göra 16 weeks of hell?

Tony Andersson får ofta frågan kring vilka som faktiskt kan göra 16 weeks of hell.

– Mitt svar är enkelt: alla som vill. Det finns inte begränsningar. Det spelar ingen roll om du är helt otränad eller om du är igång och tränar redan. Om man vill det så kan man göra det. Vill man inte, då ska man inte göra det. Vi jobbar inte med motivation på det sättet, utan planering, disciplin och utförande.

Samtidigt ser man också över och diskuterar eventuell skade- och sjukdomshistorik med deltagarna och inblandade läkare.

Vilka kändisar har gjort 16 weeks of hell?

En rad svenska kändisar har gjort 16 weeks of hell, däribland komikern Måns Möller, programledaren Agneta Sjödin, musikern Kalle Moraeus och den tidigare fotbollsspelaren Magnus Hedman.