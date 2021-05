Så blev resultatet efter svenska stjärnornas 16 weeks of hell: "Chockad"

16 weeks of hell är ett tränings och kost-upplägg grundat av träningscoachen Tony Andersson. Upplägget går ut på att "chocka kroppen" med hård träning och strikt kost under 16 veckors tid.

Socker och alkohol utesluts helt och deltagarna ska äta och träna på bestämda tider.

Många har kritiserat programmet då de som utför programmet ofta rasar i vikt och förändrar sitt utseende drastiskt.

En av de vars följare reagerade kraftigt var Måns Möller som var en av deltagarna 2020. Totalt gick han ned 15 kilo i vikt.

Måns Möller förändrade sitt utseende drastiskt. Bildkälla: Instagram

Möller valde dock att försvara träningsupplägget och sa att hans hälsa och liv förändrats till det bättre.



Men hur gick det då för årets deltagare?

Viktor Frisk, 26.

Kroppsfett: Före: 17,5%. Efter: 8,8%.

Vikt: - 1,8 kilo.

Viktor har under dessa veckor aktiverat sin muskelmassa och minskat i fett. Enligt Tony är det anledningen till varför det syns stor skillnad på kroppen men inte på vågen.

Under veckornas gång har Viktor och Tony råkat i luven på varandra efter att Viktor fuskat med kosten och bland annat ätit kladdkaka på sin födelsedag.

Men resultaten – de kom som ett brev på posten.

– Du har byggt muskler och tappat i fettmassa. Ett måttband är ett mycket bättre mätarredskap än en våg, säger han till Viktor.

Viktor tackade sedan Tony för att han varit sträng mot honom.





Viktor Frisk. Bildkälla: Discovery+

Patrik Ekwall, 55.

Kroppsfett: Före: 28,5%. Efter: 19,5%

Vikt: - 5,6 kilo.

Patrik som tillfälligt blev tvungen att kliva av uppdraget hade visat imponerande resultat under de veckor han kämpade på. Han hyllades under avslutningen av de andra deltagarna för att ha lyckats kliva på uppdraget igen och kämpa sig hela vägen in i mål.

– Chipstuttarna är som bortblåsta, skämtade han.

Patrick Ekwall. Bildkälla: Discovery+

Kalle Moreus, 57.

Kroppsfett: Före: 47,3. Efter: 29,5%.

Vikt: – 25 kilo.

Kalle var den i gänget som gjorde den största resan när det kom till sin vikt. Han blev väldigt rörd efter att ha fått se sina resultat, vilket han berättade för tränaren Tony.

Han valde sedan att utbringa en skål till hela gänget efter att alla hade fått sina siffror.

– Under denna resa har vi skapat band som aldrig kommer att kunna klippas. Och jag vill tacka er för det stöd och pepp jag fått under dessa veckor, sa han.

Under sin läkarundersökning fick han reda på att hans värden blivit betydligt mycket bättre än de var innan programmet.

Kalle gick ned hela 25 kilo. Bildkälla: Discovery+

– Jag är så otroligt tacksam över att jag fick vara med och göra det här, sa en rörd Kalle till tränaren Tony.

– Det är du som har gjort jobbet, svarade coachen.

Kalle var den som genomgick den största viktresan. Bildkälla: Discovery+

Kroppsfett: Från 30,0%. Till 17,5%

Vikt: 10,5%

Sofia Wistam berättar under det sista avsnittet att hon är otroligt glad över att hon ställde upp i programmet då hon numera känner sig gladare, piggare och starkare.

– Nu i sommar ska det ju drickas rosé. Det kan jag lova er. Men det ska tränas också, skrattade hon.

Sofia Wistam hade stått stilla på vågen under de sista veckorna men fortfarande genomgått drastiska förändringar. Bildkälla: Discovery+

Kroppsfett: Före 31,3. Efter: 23,5.

Vikt: - 6,8 kilo.

Marika, som inte kunde delta under det sista avsnittet kunde se en drastisk förändring på sitt midjemått efter de 16 hårda veckorna.

– Det här gjorde man ändå bra, sa hon till Tony.

Marika Carlsson. Bildkälla: Discovery+

Magnus Wislander, 57.

Kroppsfett: Före 25,4%. Efter 12,3%.

Vikt: - 8,3 kilo

Magnus som tidigare drabbats av en stroke har haft problem att röra en av sina armar. Ett av hans mål med denna resa var att få lika bra rörlighet i den armen som han har i den andra – vilket han lyckats med.

– Du är ju seriöst tillbaka i matchform, påpekade Tony när Magnus tog av sig tröjan.

– Ja vem vet, de kanske ringer upp och vill ha tillbaka mig?, skrattade Magnus.

Magnus Wislander. Bildkälla: Discovery+