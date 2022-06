Två rymningar från rättspsyk i Umeå på kort tid

Under de senaste veckorna har två dömda brottslingar rymt från från rättspsykiatrin i Umeå. Avvikelserna har skett när personerna har varit ute i samhället, antingen under övervakning av personal eller under så kallad frigång, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten.

— Vi försöker vara ute mycket med patienterna. En avvikning ska inte hända men det kan hända ändå, säger Marina Uppenberg, tillförordnad verksamhetschef på psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus, till kanalen. Rymningarna skedde vid olika tillfällen och har inget samband. Händelserna har polisanmälts och rättspsykiatriska kliniken kommer att göra en utredning för att se om man brustit i rutinerna på något sätt. — Det kan innebära en fara för allmänheten, men störst fara är det för patienterna själva, säger Uppenberg, till SVT. Personerna kom senare tillbaka till kliniken, men på vilket sätt eller hur länge de var borta vill hon inte uttala sig om.