Minderårig mordmisstänkt – offret under 15

En person som är under 18 år anhölls under natten till söndagen misstänkt för mord i Vällingby i västra Stockholm.Offret är under 15 år, enligt Åklagarmyndigheten.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/1044684-minderarig-mordmisstankt-offret-under-15 Kopiera länken Polisen larmades till Vällingby i västra Stockholm på lördagen och en minderårig person anhölls sedan på kvällen misstänkt för mordförsök. Brottsrubriceringen ändrades på söndagseftermiddagen till mord efter att offret avlidit. På måndagen uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande att offret var under 15 år. Polisen vill inte gå ut med några detaljer kring brottet eller händelseförloppet. Inte heller om den misstänkte och offret har någon relation till varandra. — Utredningen kommer att gå till på sedvanligt sätt, vi försöker bilda oss en uppfattning om det exakta händelseförloppet. Men mer detaljer om de inblandade kommer vi inte att ge i nuläget, sade Helena Boström Thomas vid Stockholmspolisen på söndagen. Mordet ska enligt polisen ha skett inomhus. Om den misstänkte förhörts eller hur denne ställer sig till anklagelserna har inte kommenterats av polis eller åklagare. Josefina Yalo har utsetts till åklagare i ärendet och kan inte lämna någon mer information om utredningen, skriver Åklagarmyndigheten i pressmeddelandet. En eventuell häktningsframställan ska lämnas in senast onsdag förmiddag.