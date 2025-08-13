Starka reaktioner på Cloettas godisnyhet: "För fasen"

Vecka 37 släpper Cloetta en godisnyhet som fått starka reaktioner i sociala medier.

Godis- och snacksföretagen kommer hela tiden med nya godissorter, smakkombinationer och påhitt. Vissa nyheter kommer för att stanna, medan andra endast är på tillfälligt besök och säljs under en begränsad period.

Cloetta är ett av de ledande godisföretagen och har funnits i hela 160 års tid. Godisföretaget Cloetta tillverkar klassiker som Kexchoklad, Center, Plopp och Sportlunch. Det är även Cloetta som äger Candyking, som säljer plockgodis i många av våra matvarubutiker.

Starka reaktioner på Cloettas godisnyhet

Inom hela Cloetta-koncernen jobbar det cirka 2 600 personer, varav 650 jobbar på huvudkontoret i Malmö och i godisfabriken i Ljungsbro, enligt Cloetta.

Nu har de släppt en godisnyhet som fått mycket reaktioner i sociala medier, nämligen Polly Banana Split. Godiset kommer att gå att köpa i butik från och med vecka 37.

Cloetta lanserar Polly Banana Split

När kontot @matsiktet på Instagram delade med sig av nyheten fick inlägget snabbt över 4 000 likes och i kommentarerna är det många som är förväntansfulla.

"Men åh vad gott. Jag älskar Polly," skriver en i kommentarsfältet och flera håller med.

"Men för fasen, GE MIG! Måste leta efter denna, lät SÅ gott".

"Äh dra å bada!!"

"Ouff".

"Intressant smak".

"Väntat på denna smaken i flera år. ÄNTLIGEN!!!"

Foto: Skärmavbild/Instagram

