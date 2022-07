Spridningen av apkoppor – detta vet vi

1. Virus och symptom

Apkoppor, på engelska monkeypox, är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Det upptäcktes hos apor och fick därför namnet apkoppor, men det är sannolikt olika gnagare i central- och västafrikanska regnskogar som är reservoar för viruset, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM).

Symptomen på apkoppor är ofta relativt milda, men kan bli allvarliga hos personer i riskgrupper. Enligt FHM är de vanligaste symptomen blåsor eller sår på armar, ben, händer och fötter. Blåsor och sår kan även förekomma på eller runt könsorganet eller i eller runt munnen. När blåsorna eller såren kan klia och göra ont kan det vara svårt att äta eller dricka.

Andra vanliga symptom är feber, ont i huvudet och musklerna, svullna lymfkörtlar, smärta runt analöppningen och ändtarmen och problem med avföring, som till exempel diarré, eller svårigheter med att kissa.

2. Smittspridning och dödlighet

Apkoppor smittar framförallt vid nära fysisk kontakt med en person som har smittats. Särskilt hög smittrisk är då vid fysiska sexuella kontakter, eller andra nära hudkontakter, med en smittad person, enligt FHM. Av de rapporterade fallen utgörs 98 procent av män som har sex med män, enligt WHO.

Ett mindre antal fall med indirekt spridning har också förekommit, till exempel via sängkläder, handdukar eller sexleksaker, som personen med apkoppor har varit i kontakt med. Andra potentiella smittvägar är ännu inte helt klarlagda, men enligt FHM kan viruset sannolikt även spridas via luftvägar, skadad hud eller via slemhinnor. Ny kunskap om hur viruset sprids tillkommer löpande, enligt myndigheten.

Risken för bred smittspridning i befolkningen är däremot låg, bedömer den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Totalt har över 16 000 fall av apkoppor upptäckts i 75 länder och fem dödsfall har rapporterats under det nuvarande utbrottet, enligt WHO. De flesta fall rapporteras i större städer.

77 fall av smittan har konstaterats i Sverige, till och med den 21 juli i år, enligt FHM. Enligt myndigheten är antalet fall i Sverige begränsat jämfört med andra delar av Europa. Runt 40 procent av alla svenska fall bedöms ha blivit smittade inom landet.

Vid tidigare utbrott i Afrika har allvarlig sjukdom och enstaka dödsfall rapporterats, men främst hos personer med nedsatt immunförsvar, barn och gravida, enligt FHM.

I det aktuella utbrottet i länder där apkoppor normalt inte förekommer har ingen av personerna avlidit. De flesta har haft en lindrig sjukdom där främst smärta från blåsorna har dominerat sjukdomsbilden.

3. Behandling och vaccin

Tiden från att man blir smittad till att man blir sjuk, alltså inkubationstiden, är vanligtvis mellan 6 och 13 dagar, men kan även sträcka sig från 5 till 21 dagar. Misstankar om apkoppor kan uppstå från symptom och om en person har varit utsatt för smittrisk. Diagnosen bekräftas efter provtagning.

Tidigare har prover behövts skickas in till FHM i Solna men nu har den svenska vården byggt ut sin analyskapacitet. Nu finns diagnostik i Uppsala, Västra Götaland, Kronoberg och Blekinge, och det är även på gång i flera andra regioner, enligt FHM.

Alla bekräftade fall av apkoppor ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till FHM.

Det finns läkemedel som verkar ha viss effekt mot infektionen och som kan användas vid allvarlig sjukdom. I veckan mottog Sverige 2 700 doser vaccin via EU.

När det råder global brist på vaccinet har fördelningen till europeiska länder gjorts utifrån befolkningsmängd. I Sverige har FHM tagit fram en rekommendation för hur vaccinet ska användas. När vaccinet inte kommer att räcka till alla kommer personer som har exponerats för viruset att prioriteras, enligt FHM.