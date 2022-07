Nya miljarder krävs när ukrainare stannar

Nästa år kommer ytterligare sju miljarder kronor att behövas i ersättningar till kommuner, regioner och till personer som får skydd i Sverige. Det framgår av Migrationsverkets nya prognos.

"Det finns för närvarande ingenting som tyder på att kriget i Ukraina upphör inom en snar framtid. Vi utgår därför från att det tillfälliga skyddet enligt EU:s massflyktsdirektiv förlängs efter den 4 mars 2023", säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket i ett pressmeddelande.

Enligt Migrationsverkets huvudscenario kommer totalt 55 000 personer från Ukraina att söka skydd i Sverige under 2022. För 2023 ligger prognosen på 15 000 skyddssökande.

Betydligt färre personer lämnar just nu Ukraina jämfört med vid krigets början, och en relativt liten andel söker sig till Sverige. Under sommaren har antalet skyddssökande legat på omkring 500 per vecka, enligt Migrationsverket.

"Men man ska komma ihåg att det råder det stor osäkerhet om hur kriget kommer att utvecklas. En eskalering kan leda till att antalet människor som söker skydd i Sverige ökar snabbt", säger Mikael Ribbenvik.