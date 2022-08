Covidsmitta pressar vården: "Kan bli tufft"

— Fler är inlagda med och för covid-19 än tidigare somrar, vilket påverkar vården nu under semestertider. Det innebär att de som arbetar inom vården också är sjuka och måste stanna hemma. Därför kan det bli tufft, säger hon.

Malung är en av platserna som har det ansträngt i vården just nu på grund av ett lokalt coronautbrott, rapporterar lokala medier. Det har lett till att flera vårdanställda behövt kallas in från sin semester.

Smittan har ökat kraftigt under de senaste veckorna. Under vecka 29 och 30 bekräftades drygt 5 200 sjukdomsfall i veckan, vilket kan jämföras med omkring 1 000 bekräftade fall under vecka 22. Trots den ökade smittan är sjukdomsfallen inte att jämföra med de toppar som varit tidigare under pandemin.

— Det är mycket färre som behövt sjukvård jämfört med andra toppar, säger Sara Byfors.

Under pandemin har som mest 121 dödsfall med covid-19 rapporterats in under en dag, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Den dagen i juli i år då flest dödsfall rapporterades in var antalet 13.

Enligt Sara Byfors är det inte aktuellt för Folkhälsomyndigheten att införa nya rekommendationer inom vård och omsorg. Vården omfattas redan av vissa rekommendationer såsom anmälningsplikt vid smitta och smittspårning inom vissa miljöer. Regionerna själva kan även vidta egna åtgärder, som exempelvis användning av munskydd.

Senast förra veckan införde förlossningen i Östersund nya restriktioner, rapporterar P4 Jämtland. Det innefattar munskyddskrav för personalen, uppmaningar att hålla avstånd och att partnern inte får komma dit för undersökningar (vid själva förlossningen får de däremot närvara).

Vad gäller vaccinationer finns det för tillfället inga planer på att rekommendera särskilda grupper att ta fler doser. Antalet personer som vaccinerar sig med fler doser ökar fortfarande väldigt långsamt, enligt Sara Byfors. Andelen som vaccinerat sig med minst tre doser är i dag 65,9 procent av befolkningen över 18 år. Det är en ökning med 0,1 procentenheter från månaden innan.