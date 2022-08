Polisen: Förberedd inför parad och extremister

Tiotusentals personer väntas delta i lördagens tåg från stadshuset, genom centrala Stockholm med mål på Östermalms IP. Före pandemin lockade paraden uppemot 500 000 åskådare, och polisen räknar med något liknande även i år.

Säkerhetsfrågan kring arrangemanget, där flera partiledare och nära hälften av regeringen väntas delta i år, är ständigt aktuell – men i år mer än vanligt.

Under natten till den 25 juni, mitt under Oslo Pride, sköts två personer ihjäl och ett 20-tal skadades på en bar i centrala Oslo. Den stora prideparaden som skulle hållas dagen efter ställdes in av säkerhetsskäl.

— Både det som hände i Oslo, och i Almedalen, har vi tagit med i beräkningen i vår planering. Vi planerar efter olika scenarier som kan hända, säger Susanne Wikland, biträdande kommenderingschef Stockholm city.

Ingen höjd hotbild

Den 6 juli, mitt under politikerveckan i Almedalen i Visby, knivmördades Ing-Marie Wieselgren på Donners plats. En 33-årig man greps och misstänks för terroristbrott genom mord.

Men enligt polisen råder det ingen förhöjd hotbild i samband med lördagens publika arrangemang.

— Det här har planerats i flera månader, det är även mycket trafikfrågor där hela Stockholm stad är avstängt och det måste också fungera. Det är otroligt mycket människor på en ganska liten yta, så det är ett pussel att få ihop allt, säger Susanne Wikland.

Stockholm Prides ordförande Fredrik Saweståhl skriver till TT man som arrangör har lång erfarenhet av säkerhetsarbetet kring paraden och samarbetet med polisen, Säpo och Stockholms stad. Efter dådet i Oslo hoppas han att lördagen blir en manifestation för pride.

"Efter det som hände har vi märkt en beslutsamhet och en vilja att vara med och markera vikten av Pride, vikten av att stå upp för frihet och öppenhet, vikten av att bekänna färg i hbtq+-frågorna", skriver Saweståhl.

AFS valupptakt i närheten

Samtidigt under lördagen har polisen fler arrangemang att bevaka.

I Rålambshovsparken, en knapp kilometer från starten på pridetåget, har högerextrema Alternativ för Sverige (AFS) fått tillstånd att hålla sin valupptakt. Inför har partiet på sin Twitter bland annat uppmanat familjer på plats att skydda barn mot "HBTQ-lobbyn och den vulgära sexualiseringen av barn".

Tillståndet och valet av plats har kritiserats av pridearrangören. Enligt Susanne Wikland har polisen vetat om AFS valmöte i månader, och man hoppas att även den sammankomsten ska kunna genomföras säkert.

— Vi har tagit med i planeringen vad som kan hända, men mer än så kan jag inte säga.

— Söker en arrangör en allmän sammankomst är huvudprincipen att vi ska bifalla den, det ska mycket till för att ge avslag. Det är väldigt starkt grundlagsskyddat. Vad de har för opinionsyttringar är ingenting som vi ska ta ställning till inom polisen.