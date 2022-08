SMHI varnar båtfolket för kuling

Kulingvarningarna gäller Bottenviken, Norra Kvarken, Norra och Södra Bottenhavet, Ålands hav och Skärgårdshavet, samt Skagerrak. Tidsmässigt gäller de från lördagseftermiddagen.

— Ett lågtryck ligger med centrum över Bottenhavet och det kommer att röra sig norrut under kvällen. Samtidigt har vi mer högtryck som växer in söderifrån i kväll och i natt. Så vinden avtar söderifrån under kvällen och natten men det blir fortsatt blåsigt i norr på söndagen, säger meteorolog Linnea Rehn Wittskog vid SMHI.

Blåsigt blir det också i en stor del av landet under lördagsdygnet, dock utan några varningar utfärdade.

— Det kan bli lite besvärligt i fjällen, då det också kommer regn från eftermiddagen. Det är inte på varningsnivå, men det kanske inte heller blir jättehärligt att vistas där, säger Linnea Rehn Wittskog.