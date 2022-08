Tinder backar kring virtuell dejting – dumpar vd

Virtuella föremål att köpa, samla och byta med andra dejtingsugna och livechattar med hjälp av avatarer, det var planen för Tinders framtid – men inte längre.

Match group, företaget bakom dejtingtjänster som Tinder, Match och Hinge, presenterade nyligen en dyster kvartalsrapport. Många siffror pekar visserligen uppåt, men motsvarade ändå inte marknadens förväntningar.

En stor del av osäkerheten kring bolaget tillskrivs förvärvet av företaget Hyperconnect, rapporterar sajten Techcrunch. Tanken var tidigare att gå all in på möjligheterna kring det virtuella, där Hyperconnect har verkat, men de planerna läggs nu på is.

"Vi kommer att fortsätta att noggrant utvärdera det här området och vi kommer att överväga att gå framåt när tiden är rätt och vi har mer klarhet kring de övergripande möjligheterna samt när vi känner att vi har en tjänst som är väl positionerad för att lyckas", skriver Bernard Kim, vd för Match group i rapporten.

I rapporten framgår också att Tinders vd, Renate Nyborg som tillträdde i september förra året, får lämna företaget och att en ny ledningsgrupp tar över tillfälligt.

Tekniksajten The Verge skriver att Nyborg varit en förespråkare för möjligheterna med virtuell dejting, eller Tinderverse som hon ska ha kallat det – med framtida singelmingel i avatarform som en tänkbar tjänst.

Enligt The Verge skrotar också Tinder planerna, som varit ute på prov, med en egen valuta i appen, så kallade Tinder coins.

"Vi har beslutat att ta ett steg tillbaka och ompröva det initiativet så att det på ett effektivare sätt kan bidra till Tinders inkomst", skriver Bernard Kim i kvartalsrapporten.