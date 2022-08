Styrketränare lever längre än soffpotatisar

Att regelbundet röra på sig har många kända hälsofördelar, som att det kan förlänga livslängden. I en amerikansk studie som följde över 400 000 vuxna amerikaner under 1997–2014, hade de som regelbundet tränade både styrke- och konditionsträning lägst risk att dö under tiden studien pågick, rapporterar The New York Times.

Deltagarna fick fylla i enkäter om hur ofta de tränade rent generellt, samt om de tränade lugnt eller hårt, och hur många gånger i veckan de styrketränade.

Efter att ha justerat resultaten för faktorer som ålder, kön, utbildningsnivå och eventuella sjukdomar, kom forskarna fram till att de som tränade en timme i veckan löpte 15 procent lägre risk att dö jämfört med de som inte tränade alls.

För de som tränade tre timmar i veckan var samma siffra 27 procent, och för de som också styrketränade en till två gånger i veckan var siffran 40 procent.

Det har varit svårt att forska om förhållandet mellan livslängd och styrketräning på grund av att så få personer styrketränar regelbundet. Men forskare är generellt överens om att det kan ha viktiga fördelar för ett hälsosamt åldrande.

Studien publicerades i vetenskapstidskriften The British Journal of Sports Medicine.