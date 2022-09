Dystra rekordet nått – 48 ihjälskjutna i år

En man som sköts under torsdagskvällen i Kristianstad har avlidit.

— Mannen är i 20-årsåldern och har avlidit till följd av skadorna han fick, säger Mikael Lind, vakthavande befäl på polisen i region syd, till DN.

Enligt polisens statistik innebär det att 48 personer hittills har dödats i en skottlossning under 2022 och att Sverige redan nått en ny toppnivå vad gäller dödsskjutningar.

Det högsta antalet tidigare var från 2020 då totalt 47 personer dödades, året därefter var antalet dödade 45, enligt polisens statistik.

Polisens tekniker på plats i Haninge söder om Stockholm där en man i 25-årsåldern sköts till döds den 25 augusti i år. Han blev dödsoffer nummer 47. Arkivbild

Över 70 skadade

Även när det gäller antalet skottlossningar i stort syns än så länge en ökande trend under 2022. Antalet låg den 1 september i år på 273, att jämföra med 344 under hela 2021 och 379 under hela 2020. Om skjutningarna skulle fortsätta i samma takt resten av 2022 som hittills ser det ut att hamna över tidigare års totalsiffror.

Antalet skadade i år var fram till samma datum 74 personer, vilket kan jämföras med runt 120 per år de senaste åren.

I kriminell miljö

En rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade förra våren visade att Sverige var det enda bland 22 jämförda länder i Europa med en ökande trend av dödliga skjutningar.

Tillfälliga uppgångar syns några år i ett fåtal länder, men inte i något fall rör det sig om en så tydlig ökning som den som flera år i rad skett i Sverige, enligt Brå. Den svenska uppgången gällande dödligt våld med skjutvapen började redan i mitten av 2000-talet, men ökningen tog ny fart 2013 och har sedan dess fortsatt upp.

Åtta av tio dödsskjutningar i Sverige äger rum i kriminell miljö, visade studien. Det är i princip enbart inom åldersgruppen 20–29-åringar som den svenska ökningen ägt rum.