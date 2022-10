Nobelfesten gör comeback med fler pristagare

De första Nobelprisen delades ut 1901. Institutionerna med flest Nobelpristagare är University of California, USA, Harvard University, USA, Stanford University, USA, Massachusetts Institute of Technology, USA, University of Chicago, USA, California Institute of Technology, USA, samt University of Cambridge, Storbritannien.

Fyra personer har fått priset två gånger: Marie Curie (fysik 1903, kemi 1911), Linus Pauling (kemi 1954, fred 1962), John Bardeen (fysik 1956 och 1972), Frederick Sanger (kemi 1958 och 1980).

Internationella rödakorskommittén (ICRC) har tagit emot Nobels fredspris tre gånger (1917, 1944 och 1963, då tillsammans med Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen). Dess grundare, Henry Dunant, fick även priset 1901 då fredspriset delades ut för första gången.

FN:s flyktingorgan UNHCR har fått fredspriset två gånger (1954 och 1981).

Källa: Nobelstiftelsen