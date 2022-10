Varnar för risker med ballong i magen mot fetma

Så går det till att sätta in en magsäcksballong. Foto: TT

Att sätta in en ballong i magen har blivit ett nytt sätt att gå ner i vikt. Nu varnar Läkemedelsverket om allvarliga risker med metoden och bristande information till patienterna.Vi har fått in patienter som fått tarmvred eller som kräkts i flera dagar och måste läggas in, säger kirurgen Magnus Sundbom vid Akademiska sjukhuset.