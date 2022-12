Blir det en vit jul? Här är meteorologens raka snöbesked

Det ligger en så kallad Grönlandsblockering över Sverige just nu. Det innebär att ett starkt högtryck växer in över Grönland och att kall luft drar in över norra Europa – och den kan ligga kvar ett tag.

– När man tittar längre fram i december så ser man gynnsamma förhållanden för att det ska fortsätta vara vinter med låga temperaturer, säger Storms meteorolog Lasse Rydqvist till Expressen och fortsätter:

– Hoppet tänds om en vit tredje advent och Lucia, och faller det mycket snö i mitten av december så krävs det mycket för att det ska töa bort till julafton.



Och enligt Lasse Rydqvist är chanserna för snö stor både i norr, men även i Svealand och Götaland.

Är det sant att det alltid var snö på julafton förr?