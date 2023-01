Går du i tankarna att köpa valp, eller har du nyligen blivit matte eller husse till en pälskling? Då finns det en hel del att tänka på, och inte minst till en början.

Nyheter24 har varit i kontakt med hundpsykologen Kicki Fellstenius, som delade med sig av sin bästa tips för att få en valp rumsren.

Med på hennes topplista fanns bland annat rådet att ta valpen till lugna platser när den ska rastas. Hon tipsar även om att lära hunden ett visst kommando som den kan förknippa med att uträtta sina behov.

Mer om det och hur du bäst lär din valp att bli rumsren kan du läsa här.

Fällan att undvika – när du vill få din valp rumsren

Men på ämnet rumsrenhet finns det även missar och fällor som nyblivna hundägare kan ducka, så länge man känner till dem.

Enligt Fellstenius är det vanligt att man går ut och går med sin valp för sällan, även om det inte alltid känns så.

– Det vanligaste är att man inte tar ut valpen tillräckligt ofta, det vill säga att man tror att det ska räcka att ta ut valpen när den ätit, sovit eller lekt, eller kanske en gång per timme. Men under valpens vakna aktiva perioder kan den behöva kissa många gånger per timme. Det är också lätt hänt att husse eller matte blir stressade av att valpen inte vill kissa eller bajsa ute och att valpen känner av det och då har ännu svårare att komma till ro och utföra sina behov, säger hon till Nyheter24.