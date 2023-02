Snö och vind knäckte världens äldsta träd

Old Tjikko växer uppe på Fulufjället i norra Dalarna. Granen är en trädklon och den största stammen som sticker upp i dag är några hundra år gammal.

Trädet upptäcktes av forskarna Leif Kullman och Lisa Öberg när de undersökte trädgränsen på fjället. Trädet har fått namn efter deras siberian husky, Tjikko.

Granar kan föröka sig genom att slå nya rötter från grenarna. Det är så Old Tjikko har överlevt så länge. Under varmare perioder har granen stått mer upprätt som ett träd. När det varit kallare har granen levt som en buske som kan klara vintern skyddad under snön.

Exakt plats för trädet sprids inte till allmänheten för att minska risk för skadegörelse.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna