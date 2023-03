Ilska mot Skistars höjda priser – nu bemöter de kritiken: "Är nöjda"

Skistar äger några av Sveriges största fjällanläggningar så som Sälen, Åre och Vemdalen.

Att åka skidor på sportlov och jullov är något som blivit väldigt populärt. Men nu riktas kritik mot företaget efter att en rapport som Länsförsäkringar låtit genomföra visar den enorma prisutveckling som skett. Bland annat har liftkort mer än fördubblats de senaste tio åren.

Prisökning med tiotusentals kronor

Det genomsnittliga priset för ett liftkort under en veckas tid, var under 2013 4 700 kronor. 2023 ligger den summan på över 9 900 kronor.



Vad gäller den totala kostnaden för en veckas fjällsemester har priset gått från 20827 kronor till 36 286 kronor, det vill säga en ökning med nästan 16 000 kronor.

Till Expressen låter Skistars kommunikationschef, Petra Hallebrant, meddela att stora investeringar och stigande priser på driften ligger till grund för utvecklingen.

– Vi är i en investeringstung bransch där vi under senaste åren investerat över en halv miljard per år i våra anläggningar, bland annat i nya expressliften i Åre denna vinter och mer och bättre snöproduktion på alla destinationer så att vi kan ha öppet större delen av våra skidområden under hela vintersäsongen. En annan orsak är de stigande priserna på våra driftskostnader, säger hon.

Skistars anläggningar är fullbokade

Petra Hallebrant förklarar också för Expressen att man från företagets sida har förståelse för att det ses som en stor investering men framhäver att anläggningarna trots det nästintill är fullbokade.

– Vi har full förståelse för att det handlar om en stor investering och mycket pengar för många, samtidigt så ser vi i år att det fortsatt är nästintill fullbokat på våra destinationer under sportlovsveckorna, som visar att många fortsatt uppskattar det vi gör och prioriterar en vecka i fjällen med familjen. Vi ser också i våra senaste gästundersökningar att åtta av tio är nöjda med sin vistelse.

När Nyheter24 når Skistar vill de inte kommentera rapporten utan hänvisar till tidigare kommentar.



– Vi får lov att hänvisa till det svar vi lämnat i Expressen.

