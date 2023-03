Anställd hade fest i tingsrättens lokaler – blev påkommen av städaren

Strax före jul upptäckte tingsrättens städare en person som låg avdäckad i en av förhandlingssalarna, uppger Expressen.

Kvinnan som låg på golvet visade sig vara en anställd hos domstolen, som ligger i Västsverige.

Kvinnan hade sällskap med två män

Arbetsgivaren såg sedan i övervakningssystemet hur kvinnan tagit sig in på natten via tingsrättens entré tillsammans med två män. Därefter ska övervakningssystemet ha fångat när kvinnan på morgonen därpå släpper ut männen för att sedan gå tillbaka in i lokalen igen, där hon senare upptäcktes av städaren alltså.

Enligt Expressen ska kvinnan ha påstått att det inte var aktuellt att ta sig hem då hon var berusad och valde att lägga sig på golvet istället.

I personalansvarsnämndens anmälan står det att kvinnan i efterhand ska ha skickat ut ett mejl till sina kollegor på domstolen för att berätta hur ledsen hon var över vad som inträffat.

Arbetsgivaren skriver i anmälan att man ser allvarligt på vad som inträffat och att man rekommenderar disciplinpåföljd. Men vad det är framgår inte.