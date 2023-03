Spritföretag orsakar svamputbrott – stäms av staten: "Sprider sig"

I ett litet samhälle i USA sprider sig just nu ett svampliknande mögel som påminner om tv-serien "The last of us". Enligt uppgifter finns det en naturlig förklaring och ett stort företag ska ha stämts på grund av händelsen.

Läs mer Tiktoktrenden skrämmer följarna: "Varför gör vi det här?"

Pedro Pascal om succéåret: Njuter Tv-serien ”The last of us” har sedan premiären blivit extremt populär. Handlingen kretsar kring överlevarna av ett virus som skapar ett svampliknande zombietillstånd i kroppen. Nu har ett litet samhälle i USA fått bevittna ett eget svamputbrott. Svampliknande mögel sprider sig i samhället En nyhet skapar uppståndelse på sociala medier. Det är i det lilla samhället Lincoln County i Tennessee som en lagerlokal nu uppmärksammas. Varför? Den är grunden till en svampspridning som nu ses överallt i det lilla samhället. Lagerlokalen huserar tunnor med sprit från företaget Jack Daniels och det är alltså där svampen ska ha börjat för att sedan sprida sig. Spridningen sägs ha blivit ett sådant stort problem för samhället att en domstol har tvingats stoppa byggnationen av företagets nya lager, uppger The Guardian. Delstaten Tennessee ska även ha upprättat en stämningsansökan mot Jack Daniels. Viral på Tiktok På Tiktok har en video blivit viral efter att ha fått över 2 miljoner visningar. Den visar hur svampen påverkar lagerlokalen men även hur den spridit sig i samhället. I en annan viral video förklarar samma person att det som skapar vad som liknar svartmögel är ångorna från alkoholen inuti lagerlokalen. – Det skapas av alkoholångorna som bildas vid fatlagring. En stämning mot Jack Daniels är påbörjad och boende i området klagar på svartmögel som spridet sig. Hon fortsätter: – Det sprider sig överallt.