Fler brottsoffer ansöker om ersättning

Antalet ansökningar om brottsskadeersättning ökade i fjol – och trenden ser ut att fortsätta i år, visar statistik från Brottsoffermyndigheten. Under årets första månader har myndigheten fått in 400 fler ansökningar än under samma period i fjol.

En av anledningarna tros vara den skadeståndslag som trädde i kraft i juli 2022. Då höjdes ersättningsnivåerna för kränkning påtagligt. "Den stora ökningen i början av året sticker ut på ett positivt sätt. Rätten till brottsskadeersättning är viktigt för brottsoffer och deras upprättelse", säger Magnus Öhrn, brottsskadechef vid Brottsoffermyndigheten, i ett pressmeddelande. Magnus Öhrn tror också att en förklaring kan vara att frågan har lyfts fram både inom politiken och i medierna, vilket kan ha gjort fler brottsutsatta uppmärksamma på möjligheten att söka ersättning.