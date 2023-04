Ny studie visar: Så kan elektricitet snabba på läkning av sår

Studien ”Bioelectronic microfluidic wound healing: a platform for investigating direct current stimulation of injured cell collectives” har publicerats i tidskriften Lab on a Chip. Forskarna bakom studien är verksamma vid Chalmers tekniska högskola och Freiburgs universitet i Tyskland.

I sin studie kunde forskarna visa att sårläkningen på en konstruerad hud som stimulerades med elektrisk spänning var tre gånger så snabb som hud som fick läka på naturlig väg. Spänningsfältet som användes var lågt, runt 200 millivolt per millimeter, och påverkade inte cellerna negativt.

Forskningsprojektet startade 2018 och är finansierat av Europeiska forskningsrådet.

Källa: Chalmers