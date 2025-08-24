Skrek dessa två ord till polisen – riskerar fängelse

Sedan i somras är det straffbart att förolämpa poliser, lärare och vårdpersonal. Nu ställs en man inför rätta efter att ha skrikit grova kränkningar mot en polis.

Det var vid midnatt den 21 juli som polis kallades till en bostad i Askim. Enligt anmälan uppträdde mannen aggressivt och hotfullt.

När han skulle sättas i polisbilen utbröt en ordväxling där han skrek kränkande uttalanden mot en av poliserna på plats, Louise Johansson, rapporterar TV4.

Allt fångades på kroppskameran hon bar. Bland annat hörs mannen ropa ”Skjut mig i huvudet din hora!”

Det är just den typen av uttalanden som lagen, som trädde i kraft den 1 juli i år, är tänkt att komma åt. Louise Johansson valde att anmäla händelsen.

Blir påfrestande i längden

Den nya lagen gör det möjligt för bland annat poliser, vårdpersonal och lärare att anmäla muntliga kränkningar i tjänsten. Totalt har nära 300 anmälningar kommit in sedan juli, varav tre hittills lett till åtal.

Polisen Louise Johansson säger att det inte handlar om att hon inte tål hårda ord – men att det i det här fallet passerades en gräns.

Hon förklarar att även om många inom polisen har hög toleranströskel för påhopp, så kan det ändå bli för mycket i längden. Upprepade kränkningar riskerar att påverka hur man orkar utföra sitt arbete, särskilt i yttre tjänst.

– Förhoppningsvis blir det en väckarklocka i sättet hur man väljer att uttrycka sig. Och att det blir en gränsdragning och en påföljd när man överstigit gränsen, säger hon till TV4.

Kritik mot den nya lagen

Men lagen är inte oemotsagd. Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke har tidigare varnat för att den kan skapa en tystnadskultur.

– Risken med sådana här bestämmelser är att personer som anser sig ha fått fel avslag drar sig för att kritisera och driva opinion för sin sak, säger han till TV4.