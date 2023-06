Isbjörnar störde polarforskare 30 gånger

Vanligtvis brukar Arktisexpeditioner med isbrytaren Oden genomföras under juli till september, då havsisen är enklast att ta sig igenom.

Men i år gav sig forskarna inom expeditionen Artofmelt (Atmospheric rivers and the onset of sea ice melt) av redan i maj, för att ta sig till Norra ishavet i början av smältsäsongen.

Syftet har bland annat varit att ta reda på när isen börjar smälta och vad som påverkar smältningen. Forskarna har särskilt intresserat sig för effekten från så kallade ”atmosfäriska floder” – geografiskt begränsade episoder med inflöden av varm och fuktig luft från söder.

38 forskare från 19 organisationer i 10 länder har deltagit i expeditionen, som har ägt rum 7 maj-15 juni. Expeditionen har organiserats av Polarforskningssekretariatet.

Källa: Polarforskningssekretariatet, Stockholms universitet