Kriminella nätverk lurar studenter på bostad

— Bedragare försöker många gånger att nå personer som är nya på marknaden och som inte riktigt vet hur det går till. Studenter är sådana, och det kommer nya varje år, säger Lotta Mauritzson, nationell samordnare mot bedrägerier på polisen till Smålandsposten.

Varje dag får polisen i region syd in flera anmälningar från personer som drabbats av olika typer av bedrägerier. Och i samband med att studenter blir antagna till universitet och högskolor ökar bedrägerier kopplade till bostadsannonser.

Ofta handlar det om att bedragarna stressar studenten att snabbt betala förskottshyra för att inte gå miste om bostaden. Det kan handla om tre månadshyror, vilket blir en hel del pengar.

— Vi ser också att de som ska hyra ut en lägenhet säger att de ska göra en kreditupplysning på dig och vill att du ska identifiera dig med en QR-kod som de skickar via digitala medier. Men det kommer inte att fungera och de säger att du måste skanna och logga in flera gånger. Men det som händer är att du släpper in bedragaren på ditt bankkort, säger Lotta Mauritzson.

Studenten "Moa" som SVT Småland talat med utsattes för falska kreditkontroller, men insåg efter en stund att något var fel.

— Då såg jag på kontot att alla mina sparpengar försvunnit, säger Moa till SVT.

Många av bedrägerierna sker på sociala medier eller sidor som Blocket och uppklaringsgraden är låg när det gäller annonsbedrägerier.

— Det kommer hela tiden nya personer som genomför brotten. De är ofta multikriminella och de inhemska bedragarna tillhör de kriminella gängen, säger Lotta Mauritzon.