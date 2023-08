Frågan alla ställer sig – vad är skillnaden mellan Kalles kaviar och Ica:s kaviar?

Historien om Kalles kaviar

Kalles kaviar är en påläggsfavorit i många svenska hushåll. Varumärket grundades 1954 av Aktibolaget Bröderna Ameln. Dock finns det artiklar och annonser från tidigt 1950-tal som indikerar att kaviaren fanns redan 1950, även om företaget själva säger att den lanserades 1954.

Numera ägs företaget av Abba Seafood, som ingår i den norska Orkla-koncernen.

Varumärket är inte bara välkänt för smaken, utan även för den leende pojken som pryder tuben. Den före detta vd:n Christian Amelns son, Carl Ameln pryder tuben.

Enligt Orka själva är det 97 procent av den svenska befolkningen som känner till produkten, har sajten food-supply tidigare skrivit.

Carl Ameln pryder den klassiska Kalles-tuben. Foto: Claudio Bresciani/TT

Historien om Ica:s kaviar

Ica är en av Sveriges största livsmedelskedjor som även tillhandahåller produkter ur det egna ledet, däribland Ica:s kaviar.

Företaget Ica grundades 1917 och var en sammanslutning av olika svenska handelsmän och butiksägare som gick samman för att förbättra sina inköpsvillkor genom gemensamma inköp. Efter detta kom den svenska livsmedelsindustrin att snabbt växa sig stark.

Under 1960-talet började man lansera egna produkter för att utveckla sitt sortiment och erbjuda sina kunder ett bredare utbud. Under 2010-talet började man sälja sin egna kaviar under varumärket ”Ica Basic kaviar”.

Ingredienser i Kalles kaviar

Rökt sockersaltad torskrom (52 procent)

Rapsolja

Socker

Potatisflingor

Tomatpuré

Salt

Konserveringsmedel (Kaliumsorbat)

Antioxidationsmedel (askorbinsyra)

Ingredienser i Ica:s kaviar

Rökt sockersaltad torskrom (52 procent)

Rapsolja

Socker

Vatten

Potatisflingor

Tomatpuré

Salt

Konserveringsmedel (Natriumbensoat)

Antioxidationsmedel (Askorbinsyra)

Här är skillnaden mellan Kalles kaviar och Ica:s kaviar

Enligt ingredienserna på båda förpackningarna är det mesta likt mellan de två varumärkena. Men det finns två saker som sticker ut och som skiljer dem från varandra. Dels innehåller Kalles Kaviar inte vatten, vilket Ica:s kaviar gör. Dessutom innehåller båda varumärkena konserverings- och antioxidationsmedel, men med undantaget att det förstnämnda skiljer sig då Kalles kaviar innehåller kaliumsorbat och Ica:s innehåller natriumbensoat.

En annan stor skillnad som inte har med innehållet att göra är att Ica:s största tub med kaviar innehåller 250 gram. Kalles kaviar säljs på tub med ett motsvarande innehåll på 300 gram.