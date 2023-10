Frågan alla ställer sig – vad är skillnaden mellan OLW och Estrellas ostbågar?

Historien om OLW

1919 grundades AB Skellefteå Spisbrödsfabrik av bagarmästaren Karl Edvard Lundström. Med tiden växte bolaget och bytte namn till det vi i dag känner igen som Wasabröd.

1967 bildade Wasabröd ett nytt bolag tillsammans med den amerikanska livsmedelsjätten Borden Inc och gav det namnet Old London Wasa. Under sommaren 1968 började man tillverka chips i den nya fabriken som byggts.

I och med avtalet med det amerikanska bolaget fick namnet Old London Wasa endast användas under en begränsad tid vilket innebar att man 1975 bestämde sig för att använda akronymen OLW istället. Enligt OLW själva var namnförslaget Open House på tapeten, men det valdes alltså bort för de tre, numera klassiska, bokstäverna.

Den tidigare ägaren Chips Abp blev 2005 uppköpta av Orkla. Tillsammans med Göteborgs Kex bildades 2015 ytterligare ett bolag när man gick ihop och startade Orkla Confectionery & Snacks Sverige med huvudsäte i Solna, Stockholm.

Enligt de senaste uppgifterna från Alla bolag, som Nyheter24 tagit del av, hade Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB en omsättning under 2022 på strax över två miljarder kronor. Tillgångarna uppmättes under samma period till över en miljard kronor.

Här kan du läsa om skillnaden mellan bolagens Sourcream & onionchips

Historien om Estrella

1946 grundade Folke Andersson Estrella. Från början importerade man bananer från Sydamerika vilket gjorde Andersson förtjänt av smeknamnet ”Banankungen”. Namnet till bolaget hämtade han från det spanska ordet för stjärna i och med de täta bandet med kontinenten.

Elva år senare, 1957, var ”Banankungen” på en boxningsmatch i New York där han för allra första gången smakade på potatischips. Han bestämde sig då för att börja producera och sälja produkten i Sverige, närmare bestämt från fabriken i Angered, Göteborg.

Sedan 2014 är Estrella en del av det tyska familjeföretaget Intersnack Group. Företaget är i dag Europas största leverantör av snacks.

Enligt de senaste uppgifterna från Alla bolag, som Nyheter24 tagit del av, hade Estrella en omsättning under 2022 på hela 1,5 miljard kronor. Bolagets tillgångar uppmättes också till strax över en miljard kronor.

Vad är skillnaden mellan Zingo och Fanta? Här kan du läsa om just det

Ingredienser OLW:s ostbågar

Majsmjöl

Vegetabilisk olja

85 procent ostpulver

Vasslepulver

Salt

Färgämnen

Kärnmjölkspulver

Potatisstärkelse

Druvsocker

Här kan du läsa om vad som egentligen skiljer Coca-Cola och Pepsi från varandra

Ingredienser Estrellas ostbågar

Majsmjöl

Solros-/rapsolja

12 procent ostpulver

30 procent cheddarpulver

Danbo

Emmentaler

”Andra ostar av cheddaryp”

Kärnmjölk

Salt

Färgämne

Paprikaextrakt

Det skiljer Sportlunch från Kex Choklad

Här är skillnaden mellan OLW:s och Estrellas ostbågar

Sett till innehållet är det en hel del som skiljer dessa produkter åt. Dels så innehåller OLW:s ostbågar potatisstärkelse vilket inte återfinns i Estrellas dito. Den stora skillnaden är framför allt att Estrellas "superbågar" innehåller ost som inte återfinns i OLW. De innehåller nämligen cheddar, danbo, emmentaler och "andra ostar av cheddartyp" medan OLW innehåller ostpulver. En ytterligare stor skillnad är att Estrellas "superbågar" innehåller paprikaextrakt.

Bortsett från ingredienserna så är Estrella företaget som var först i sitt slag på den svenska marknaden då man redan på 1950-talet påbörjade sin snacksresa och OLW började med sin tillverkning på 1960-talet.

Något annat som skiljer de två bolagen åt är omsättningen, enligt Alla bolags uppgifter. OLW:s uppgick 2022 till över två miljarder medan Estrella hade en omsättning på 1,5 miljarder kronor.

Källa: OLW, Estrella