Ny lag riskerar avslöja gömda kvinnor

Den nya lagen trädde i kraft den 1 februari och innebär att man inte längre kan ha en fungerande mobiltelefon utan att uppge sitt namn, adress och personnummer.

Det gör att kvinnor som håller sig gömda med nya hemliga skyddade identiteter riskeras att avslöjas, rapporterar Sveriges radio Ekot.

"Det känns som om jag hela tiden väntar på att något ska skita sig, att mina mobilnummer inte ska spridas att inte min adresser ska spridas", säger Chams, i P1 Dokumentären ”Efter hedersvåldet”.

När de nya reglerna trädde i kraft tvingades hon registrera sitt kontantkort på sitt nya hemliga namn och skyddade identitet vilket gör att hon riskeras att avslöjas av telefonbolaget om någon aktivt börjar leta efter henne.

Under första halvåret 2022 fanns runt 677 000 aktiva kontantkort hos operatören Hi3G (Tre och Hallon), enligt Post- och Telestyrelsens statistik. Hos Telia fanns under samma period runt 420 000 aktiva kort och hos Telenor 200 000. Tele 2, som erbjuder kontantkort genom dotterbolaget Comviq, redovisade under samma period 999 000 aktiva kontantkort.

Syftet med de nya reglerna kring anonyma kontantkort är att försvåra hemlig kommunikation mellan kriminella och för att underlätta för polisen.