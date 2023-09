Tusentals skolor måste ställa om - "påfrestande"

Fakta: Digitala nationella prov Digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd kommer med start 2024 att införas successivt. Skolverkets syfte med omställningen är bland annat att det ska bli enklare att hantera och administrera dem nationella proven för skolor. Beslutet att digitalisera de nationella proven beslutades av regeringen 2017. Källa: Skolverket

Med start nästa år kommer digitala nationella prov och bedömningsstöd successivt att införas i landet. Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs av beslutet och omställningen kräver att kommuner får både teknik och kompetens på plats i tid.

Men runt om i landet har kommuner olika ekonomiska och tekniska förutsättningar. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har pratat med flera kommuner som har behövt stöd i omställningen och organisationen anser att staten skulle ha tagit ett större ekonomiskt ansvar i frågan.

— Det är ett tag kvar men de här tekniska lösningarna är inget som man löser över en natt, säger Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering på SKR.

— Min bedömning är att det inte är någon kommun som ser det här som en lätt fråga med enkla lösningar, utan det är en utmaning hos alla. Sen har alla väldigt olika förutsättningar, såväl budget- som kompetensmässiga gällande en sådan här fråga.

Mikael Svensson menar samtidigt att omställningen kan vara särskilt utmanande för mindre kommuner.

— Några ligger bra till och några, skulle jag säga, behöver intensifiera sitt arbete.

Ekonomiskt påfrestande

I Boden ligger Björknäsgymnasiet. För skolchef B-O Ström är arbetet med att ställa om i full gång och verksamheten räknar med att "vara på banan" nästa år.

Samtidigt uppger B-O Ström att omställningen har varit ekonomiskt påfrestande. Han hade inte förväntat sig att summan skulle landa på den nivå som den förväntas att göra.

— För vår kommun så gissar vi att det kommer att landa på upp mot en halv miljon innan allt är färdigt och då pratar vi inte om egen arbetstid och insatser i form av personal utan vi pratar om fakturerade kostnader från en leverantör, säger B-O Ström.

— I det pressade läget som alla svenska kommuner är i, är en halv miljon mycket pengar, så är det.

Enligt B-O Ström ligger inte Boden "sämst till" i jämförelse med andra kommuners ekonomiska läge. För kommuner som är mer ekonomiskt utsatta tror han att kostnaden kan upplevas som besvärande.

— Visst hade jag gärna sett ur ett likvärdighetsperspektiv att det här finansieras centralt i landet, säger B-O Ström.

Åsa Fahlén, förbundsordförande för Sveriges Lärare. Arkivbild.

Lärare påverkas

Fackförbundet Sveriges Lärare är positiva till att de nationella proven digitaliseras men säger också att kommuners ekonomiska situation kan påverka hur väl omställningen kan genomföras.

Enligt förbundsordförande Åsa Fahlén behöver lärare få rätt utbildning av sin arbetsgivare för att kunna införskaffa sig den tekniska kompetens som kommer att krävas.

— När du står i klassrummet så är du ansvarig för allting, då måste både tekniken fungera, eleverna måste känna sig bekväma, du måste känna dig bekväm och veta vad du ska göra när olika situationer uppstår, säger Åsa Fahlén.

Samtidigt säger hon att det inte är en lärares ansvar att "vara IT-tekniker".

— Just i de här nedskärningstiderna finns det en risk att lärare, precis som i många andra situationer, får gå in och agera i andra roller än just lärarrollen.