Försökte slå man i huvudet med kötthammare: "Obehagligt att se"

Enligt uppgifter som Nyheter24 tagit del av uppger gärningsmannen att han träffade sin bror under dagen men att det sedan svartnade för honom. Under samma dag hade han varit två gånger på Systembolaget och uppger att han under dagen varit påverkad av både alkohol och droger. I väskan som han hade med sig låg en kötthammare.

Offret som aldrig tidigare träffat gärningsmannen stötte på denne under kvällen. Gärningsmannen frågade om en cigarett och offret uppger att mannen verkade berusad och irriterad. Efter att offret avfärdat gärningsmannens försök till konversation blev denne aggressiv.

Offret filmade händelsen

När gärningsmannen började slå offret med sina knytnävar och inte ville sluta tog offret fram mobilkameran och började filma händelseförloppet. Gärningsmannen som försökte dölja sitt ansikte med sin jacka tog till slut fram hammaren ur väskan.

Offret lyckades undvika ett slag i huvudet men blev slagen på underarmen av hammaren. Till slut kom andra människor till platsen och gärningsmannen stoppades.

Gärningsmannen kommer inte ihåg det som visades av offrets videoklipp. Han uppger att det var "obehagligt att se".

Försök till grov misshandel

Gärningsmannen döms till fängelse i ett år och ett skadestånd till offret för försök till grov misshandel.