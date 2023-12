Hildas dundertabbe på Bingolottos uppesittarkväll – missade miljonen: "Jag var så chockad"

Under uppesittarkvällen får den 17-åriga Hilda bingo och ringer in till TV4-studion. Men hon och hennes familj har inte varit uppmärksamma under programmets gång och missar miljonvinsten.

Gårdagens "Bingolotto" i TV4 blev en succé – programmet lyckades samla in 131 miljoner kronor vilket var en rejäl höjning från fjolårets 117 miljoner. En av de som såg på programmet var 17-åriga Hilda tillsammans med sina föräldrar i Ljusdal. På tv:n hölls de sällskap av programledaren Daniel Norberg. Miljonmissen Hilda upptäcker att hon har fått bingo på 100 kronor. Hon ringde då in på "Färgfemman" och fick välja en lucka på 25 stycken. Men familjen hade inte varit uppmärksamma under programmets gång trots sin årliga tradition med "Bingolotto". Tidigare hade en en spelare valt fel och då avslöjat att det fanns en miljonvinst bakom lucka 1. Detta hade Hilda missat. Till Aftonbladet säger hon att hon var chokad över att ha fått ringa in till studion. – Jag hade bara kollat delar av programmet, så jag missade var miljonen var. Jag var så chockad över att jag fick ringa in till studion, så jag valde bara ett nummer, berättar Hilda. "Hade varit otroligt att vinna en miljon" Men luckan som Hilda väljer är inte så pjåkig den heller och Hilda tar hem en Volkswagen ID.4. Enligt Bingolotto är bilen beräknad att vara värd 609 900 kronor. – Det hade varit otroligt att vinna en miljon, men jag är inte ledsen över att jag vann en bil. Jag är jätteglad, berättar Hilda för Aftonbladet.