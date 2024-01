Bella Nilsson, som i dag heter någonting annat, var vd för Think Pink. - Foto: Facebook och Fredrik Sandberg/TT

Bella Nilsson, som numera heter något annat och som titulerat sig själv som "queen of trash", har åtalats för grovt miljöbrott i Think Pink-härvan. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som svenskarna googlar om Think Pink-grundaren.