I dagarna drabbades Ica Maxi i Bromölla av en it-attack. Attacken innebar att butiken inte kunde erbjuda alla sina ordinarie tjänster.

Bland annat slog it-attacken ut möjligheten för butiken att lämna ut online ordrar. Det gick inte heller att självscanna varor i butiken.

Butiken bad om kundernas förståelse

På butikens Facebooksida bad de om kundernas förståelse för situationen. Det var endast de vanliga kassorna som fungerade, men eftersom alla behövde handla i dem blev det köbildning.

“Ica har för tillfället it problem som påverkar oss i butiken. Vi kan just nu inte lämna ut era online ordrar och man kan inte självscanna. Dom vanliga kassorna funkar men med lite kö just nu. Vi hoppas det ska vara löst så snabbt som möjligt och hoppas på förståelse”, skrev butiken i ett Facebookinlägg.

Kunderna spekulerar om vem som startade attacken

Inlägget fick stor spridning och några kommentarer. Bland dem är det mest spekulationer kring vem som kan ha legat bakom attacken.

“Ryssen e verkligen aggressiv nu”.

"Ryssen".

“Tror mer på world Economic Forum”.

