Ungdomsgäng knuffade, spottade och slog funktionsnedsatt

Nu misstänks fyra flickor och tre pojkar – varav flera under 15 år – för misshandeln och har förhörts av polis, skriver Skånska Dagbladet.

Misshandeln inträffade i början av februari och fortsatte utanför bussen. Sedan försvann förövarna spårlöst, men polisen har kommit ungdomsgänget på spåret.

— Nu under morgonen har tre flickor i åldern 15–17 år, och en flicka och tre pojkar under 15 år, hämtats in för förhör. Samtliga har delgivits misstanke alternativt underrättats om misstanke som det heter när man är under 15, för misshandel och ofredande, säger polisens pressinformatör Nils Norling till tidningen.